Straat afgesloten wegens huisbrand in Halle

10/04/17 - 20u23

Halle

In de Albertstraat in Halle is vanavond om 20 uur brand uitgebroken. De straat is afgesloten. Het gaat om een brand die uitbrak op de zolderverdieping van een huis. De hulpdiensten zijn ter plaatse.



De zolderverdieping van het huis is zwaar beschadigd na de brand. De brand zelf is wel onder controle. In het huis woont een gezin maar alle leden van de familie zijn ongedeerd. Wat de oorzaak is van de brand is voorlopig nog onduidelijk.