"Treinreizigers krijgen te weinig info over problemen"

redactie

10/04/17 - 19u30

Urenlang vastzitten in een trein is geen pretje, maar het wordt nog erger wanneer je geen informatie krijgt over de situatie. TreinTramBus, de bond die de belangen van de reizigers verdedigt, zegt dat een groot deel van de klachten gaat over het gebrek aan informatie die ze krijgen.



Bij het incident gisteren waar 2.000 reizigers uren vastzaten, was ook het uitblijven van informatie een groot probleem.