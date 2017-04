Man (57) komt om na klap tegen boom

Sander Bral

Essen Iets na één uur deze middag deed er zich een dodelijk ongeval voor op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Zandstraat in Essen. Een 57-jarige man uit Wechelderzande (Lille) in een bestelwagen reed om een nog onbekende reden de baan af en knalde tegen een boom.

Door de klap kwam de bestelwagen van een bouwbedrijf uit Rijkevorsel in de gracht terecht, waarna het slachtoffer gekneld zat in het voertuig. Hij moest bevrijd worden door de brandweer, maar medische hulp kon niet meer baten. De man is ter plekke aan zijn verwondingen gestorven. Er was niemand anders betrokken bij het ongeval.



De politie onderzoekt waarom het voertuig de baan afweek, meer informatie is daarover nog niet bekend. De Antwerpsesteenweg is door het ongeval uren afgesloten geweest in beide richtingen. De nabestaanden zijn opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de lokale politie.