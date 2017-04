Na heisa rectorverkiezingen UGent: "Laten we sereniteit bewaren"

Bewerkt door: FT

10/04/17

Rector van de UGent, Anne De Paepe. Vandaag kwam aan het licht dat ze onder druk werd gezet om zich niet meer kandidaat te stellen voor de verkiezingen die eraan komen. © Wannes Nimmegeers.

De Gentse rector Anne De Paepe, die toegaf dat ze onder druk gezet werd om zich niet meer kandidaat te stellen voor een volgende termijn, roept op tot sereniteit. Dat blijkt uit een mededeling.

"In de aanloop naar de rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent is er de voorbije weken en maanden heel wat gezegd en geschreven over onze universiteit", zegt rector De Paepe. "Dat is in se een goede zaak, zolang dat op een serene manier gebeurt."



De Universiteit Gent is, in tegenstelling tot wat uit verscheidene bijdragen in de media kan blijken, géén verdeelde universiteit, aldus De Paepe. "We zijn een instelling van sterke karakters en knappe koppen, die pluralisme hoog in het vaandel draagt."



Debatteren hoort daarbij, zegt de huidige rector. "Inhoud en ideeën mogen botsen. En soms, zoals nu in verkiezingstijden, gaat het er stevig aan toe. Door kritisch te denken en premissen in vraag te stellen, maakt de UGent de maatschappij al 200 jaar beter. Dat is onze taak."



Maar polariseren heeft geen zin, besluit De Paepe, en het is ook in tijden van verkiezingen belangrijk om de sereniteit te bewaren. "Voor mij heeft het altijd om de inhoud gedraaid, niet om personen. Laten we samen de belangen van de UGent als instelling en als gemeenschap blijven vooropstellen, en dat ook de komende weken en maanden."



Dood echtgenoot

De Paepe zegt vandaag in de krant De Morgen onder druk te zijn gezet om zichzelf niet op te volgen als rector van de UGent. Een groep prominente academici en bestuurders heeft haar en haar directe omgeving geïntimideerd, zo melden meerdere anonieme bronnen uit academische en politieke hoek. De Gentse rector nam begin maart afscheid omwille van de dood van haar echtgenoot, zo verklaarde ze, maar vanaf begin dit jaar werd ze ook benaderd om te stoppen.