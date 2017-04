Zelfmoordpoging stuurt avondspits in de war

Door: Andreas De Prycker

Leuven Op de E314 in Leuven, in de richting van Brussel, wordt het verkeer op dit moment omgeleid na een zelfmoordpoging van een meisje.

Het slachtoffer is ter hoogte van afrit 16 van de brug gesprongen. Het meisje zou op dit moment nog in leven zijn en is naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. Over de verdere omstandigheden is voorlopig niets bekend.



Wat de exacte gevolgen zijn voor de avondspits is nog niet geweten, maar het lijkt geen twijfel dat deze grondig in de war worden gestuurd.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.