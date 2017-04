Tuinhuis in de as na verbranding onkruid bij 't Weyerke

Jimmy De Schrijver

10/04/17 - 18u25 Bron: eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Heusden-Zolder Bij dienstencentrum 't Weyerke in de Domherenstraat in Zolder is in de namiddag brand uitgebroken in een tuinhuis dat tussen twee huisjes stond. Het tuinhuis brandde volledig af. De bewoners en begeleiders waren geen enkel moment in gevaar.