Fietser zwaargewond bij ongeval in Vlamertinge

Hans Verbeke

10/04/17 - 17u58 Bron: eigen berichtgeving

© Mozkito.

Vlamertinge Langs de Poperingseweg in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge is iets voor vier uur deze namiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval.

De man, een vijftiger, reed met zijn elektrische fiets in de richting van Poperinge toen hij ter hoogte van de elektrozaak Bruneel achteraan gegrepen werd door een auto. De fietser werd door het ongeval weggeslingerd en belandde in het midden van de rijweg.



De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de personenwagen bleef ongedeerd maar was in shock.



Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.