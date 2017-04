Man op motorkap meegesleurd en aangereden: tachtiger krijgt enkelband voor zware verkeersagressie

Bewerkt door: mvdb

10/04/17

De feiten deden zich voor op de Rotemerlaan in Neeroeteren (Maaseik). © Google Streetview.

Neeroeteren De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 83-jarige man aangehouden onder elektronisch toezicht voor een ernstig geval van verkeersagressie in Neeroeteren (Maaseik). Gisterochtend schepte hij op de Rotemerlaan in Neeroeteren een andere automobilist, die zich aan de motorkap van de tachtiger probeerde vast te klampen.

Na enkele tientallen meters viel de 30-jarige man uit Maaseik van de motorkap, waarna de bejaarde chauffeur hem overreed. Omstaanders konden voorkomen dat de tachtiger op de vlucht sloeg.



Het 30-jarige slachtoffer raakte zwaargewond, maar was niet in levensgevaar. De politie Maasland kon de 83-jarige agressieveling in de boeien slaan. Maandag werd hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid, waar hij een enkelband kreeg.



Zondag rond 8.45 uur had de tachtiger de 30-jarige automobilist gehinderd. De dertiger haalde de andere persoon in en dwong hem langs de kant. De jonge automobilist stapte uit om verhaal te gaan halen. Hij is voor het voertuig van de 83-jarige man gaan staan, waarna hij werd opgeschept.



Na de aanrijding werd de dertiger naar het ziekenhuis overgebracht. Het voertuig van de tachtiger werd in beslag genomen voor sporenonderzoek. De tachtiger werd onder elektronisch toezicht geplaatst op verdenking van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.