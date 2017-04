Man op motorkap meegesleurd en aangereden: tachtiger krijgt enkelband voor zware verkeersagressie

Bewerkt door: mvdb

10/04/17 - 17u58 Bron: Belga

De feiten deden zich voor op de Rotemerlaan in Neeroeteren (Maaseik). © Google Streetview.

Neeroeteren De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 83-jarige man aangehouden onder elektronisch toezicht voor een ernstig geval van verkeersagressie in Neeroeteren (Maaseik). Gisterochtend schepte hij op de Rotemerlaan in Neeroeteren een andere automobilist op, die zich aan de motorkap van de tachtiger probeerde vast te klampen.