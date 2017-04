MR-fractieleider: "Jammer dat Crombez zich verlaagt tot beledigingen die normaal enkel Trump doet"

Bewerkt door: FT

10/04/17 - 17u00 Bron: Belga

MR-fractieleider Denis Ducarme vindt het jammer dat sp.a-voorzitter John Crombez zich verlaagt tot de semantiek van de Amerikaanse president Donald Trump. © Belga.

MR-fractieleider Denis Ducarme betreurt dat sp.a-voorzitter John Crombez zijn toevlucht heeft gezocht heeft tot "de beledigingen en de semantiek van Trump". Crombez noemde premier Charles Michel "een sukkelaar", na de heisa rond een uitspraak die N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir deed. Ook Ducarme zelf is niet mals voor Demir.

Niemand wordt beter van dit soort provocaties, ook niet de auteurs MR-fractieleider Denis Ducarme

Crombez had de federale en Vlaamse regeringsleiders Charles Michel en Geert Bourgeois "sukkelaars" genoemd, omdat ze volgens de sp.a-voorzitter niet krachtig genoeg gereageerd hebben op de verklaringen van respectievelijk Zuhal Demir (N-VA) - zij zei dat "CD&V moslims als kiesvee beschouwt" - en Liesbeth Homans (N-VA), die in een polemiek verzeilde rond de intrekking van de erkenning van de Fatihmoskee in Beringen.



"John Crombez is gewoonlijk redelijk, maar door zijn kalmte te verliezen haalt hij het niveau van de politiek enkel naar beneden", meent Denis Ducarme. De MR-fractieleider wijst er Demir ook op dat ze bevoegd is voor het armoedebeleid. Hij verwacht dat ze met inhoudelijke voorstellen komt. "Niemand wordt beter van dit soort provocaties, ook niet de auteurs."



Ducarme meent ook nog dat premier Michel Demir duidelijk heeft terechtgewezen. "Ik wil dat het incident gesloten wordt en dat we niet terechtkomen in een golf van beledigingen". Maar CD&V heeft wél reeds laten weten dat het incident met Demir zeker niet gesloten is.



Brusselse parlement

"Zuhal Demir had het in haar functie als staatssecretaris beter niet op die manier gezegd", liet de woordvoerder van de N-VA-fractie in het Brusselse parlement optekenen bij de Brusselse stadskrant Bruzz. Dat is geen kritiek, maar een verwijzing naar de tweet die Demir zondagavond stuurde. Daarin erkende ze dat de rol van staatssecretaris niet die van parlementslid is.



N-VA-voorzitter Bart De Wever wilde vandaag niet reageren op de polemiek rond de uitspraken van Demir.