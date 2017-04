Doorbraak in moord op Gentse Joyce: twee jonge verdachten aangehouden

Door: redactie

10/04/17

Gent Twee jonge verdachten zijn opgepakt en aangehouden voor het gewelddadige overlijden van Joyce Sparenberg (28). Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Gent in een persbericht. De vrouw uit Gent kwam eind maart in mysterieuze omstandigheden om het leven.

Op 31 maart werd het zwaar toegetakelde lichaam van Joyce Sparenberg teruggevonden in haar woning in de Neermeerskaai in Gent. De daders - de politie ging er immers van uit dat ze met meerdere waren - hadden geen moeite gedaan hun sporen uit te wissen. Dat bleek alvast uit een eerste analyse van het verzamelde bewijsmateriaal. De jonge vrouw stierf vermoedelijk al een week eerder, buren in het sociale woningblok vonden onder meer bloed op de liftdeur.



Na intensief speurwerk van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen onder leiding van de onderzoeksrechter in Gent, konden twee verdachten gisteravond uiteindelijk worden opgepakt.



Roofmoord

De twee mannen van respectievelijk 18 en 22 jaar zijn deze ochtend voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Ze zijn beiden aangehouden op verdenking van roofmoord. Het onderzoek loopt nog volop. Er wordt voorlopig geen verdere informatie vrijgegeven, meldt het parket nog. Tientallen vrienden en familieleden namen afgelopen donderdag afscheid van Joyce in het crematorium in Lochristi.