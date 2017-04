Vrachtwagenchauffeur mogelijk al overleden voor crash op E40 in Everberg

SPS

10/04/17 - 16u26 Bron: Belga

© Vertommen.

De vrachtwagenbestuurder wiens truck vrijdagnamiddag op de E40 in Everberg door de middenberm ging, was mogelijk al overleden nog voor de crash plaatsvond. Dat meldt het Leuvense parket. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.

Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag rond 16.45 uur toen de vrachtwagen, die op weg was naar Brussel, door de middenberm ging. De vrachtwagenbestuurder overleefde dat ongeval niet. Door het ongeval was de E40 in beide richtingen grotendeels versperd, wat voor enorme hinder zorgde. In de richting van Leuven en Luik kon de snelweg pas rond 21.45 uur vrijgemaakt worden en in de richting van Brussel gebeurde dat zelfs pas rond 23.30 uur.



Het Leuvense parket stelde een onderzoek in en stuurde een wetsdokter en het lab ter plaatse.



"Volgens de eerste vaststellingen van de wetsarts wijst alles er op dat de vrachtwagenchauffeur al overleden of minstens buiten bewustzijn was voor het effectieve ongeval plaatsvond", meldt het parket. "Het parket stelde ook een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken."