10/04/17

In het Antwerpse Essen is een man vanmiddag om het leven gekomen toen hij met zijn wagen tegen een boom reed op de Antwerpsesteenweg, ter hoogte van de Zandstraat. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens. Het slachtoffer zat alleen in zijn wagen en week om een nog onbekende reden plots van zijn baan af. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.