Na heisa rond dossier Fatih-moskee: "Geloofwaardigheid Homans aangetast"

10/04/17 - 14u47 Bron: Belga

Meerderheidspartij Open Vld heeft kritiek op de manier waarop Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans het dossier van de Fatih-moskee in Beringen heeft aangepakt. "Het is duidelijk dat haar communicatie mank loopt. Haar geloofwaardigheid is aangetast". Dat zei Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht voor aanvang van een extra vergadering in het Vlaams Parlement. Ook coalitiepartner CD&V heeft vragen bij het optreden van de N-VA-minister. Homans zelf zegt dat ze recht in haar schoenen staat.

De commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement buigt zich vanmiddag over de beslissing van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans om de procedure op te starten voor het intrekken van de vergunning van de Fatih-moskee in Beringen.



Volgens de minister blijkt uit info van de Staatsveiligheid dat de werking van de moskee in strijd is met de erkenningsvoorwaarden voor moskeeën die zij als Vlaams minister moet bewaken. Maar de Staatsveiligheid plaatste zelf al vraagtekens bij die interpretatie. In een uitzonderlijke demarche liet de inlichtingendienst weten dat "elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken".

Niet enkel oppositie kritisch Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartners Open Vld en CD&V eisen tekst en uitleg van minister Homans. "Wij vinden ook dat er geen polarisatie mag zijn binnen de Turkse gemeenschap. Maar die polarisatie moet je op een doordachte en niet op een polariserende manier aanpakken. De vraag is of de minister dit zorgvuldig en efficiënt heeft aangepakt. Waarom is er geen dialoog geweest, is het lokale bestuur niet geïnformeerd,...", aldus CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel.



Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht gaat nog een stapje verder en verwijt de minister "manke communicatie" en zegt dat "haar geloofwaardigheid is aangetast".