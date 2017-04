Extra toezicht op Koptische Kerk: "Strengere maatregelen zijn niet nodig"

MVDC

10/04/17 - 14u13 Bron: Belga

al-Sisi, president van Egypte, in een Koptisch-Ortodoxe Kerk. © anp.

Leuven De lokale Leuvense politie neemt sinds een aantal maanden extra veiligheidsmaatregelen voor de Koptische orthodoxe parochie in de stad. Naar aanleiding van de aanslagen van IS op deze geloofsgemeenschap in Egypte, hebben we op dit moment nog geen plannen om de extra maatregelen te verstrengen. Dat zegt Stefanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie.