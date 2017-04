Sp.a: "Bourgeois moet bevoegdheid erkenning moskeeën overnemen van Homans"

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 12u34 Bron: Belga

Joris Vandenbroucke (sp.a) en Liesbeth Homans (N-VA). © Photonews.

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke wil dat minister-president Geert Bourgeois de bevoegdheid voor de erkenning van moskeeën overneemt van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Vandenbroucke heeft Bourgeois in het verleden als minister van Bestuurszaken op een heel andere manier gereageerd in een gelijkaardig dossier. "Bourgeois deed in 2013 exact het tegengestelde van wat Homans nu doet: de lokale autoriteiten inlichten, de zaak grondig onderzoeken en de sereniteit bewaken door de publiciteit te mijden", aldus Vandenbroucke.

Het Vlaams Parlement buigt zich vanmiddag over de beslissing van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans om de procedure op te starten voor het intrekken van de vergunning van de Fatih-moskee in Beringen. Volgens de minister blijkt uit informatie van de Staatsveiligheid dat de werking van de moskee in strijd is met de erkenningsvoorwaarden voor moskeeën die zij als Vlaams minister moet bewaken. Maar de Staatsveiligheid plaatste zelf vraagtekens bij die interpretatie. In een uitzonderlijke demarche liet de inlichtingendienst weten dat "elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken".



Volgens oppositiepartij sp.a is minister Homans uit de bocht gegaan. "Het enige wat Homans doet, is de onrust en de polarisatie aanwakkeren", aldus fractieleider Joris Vandenbroucke. "Daarmee lost ze geen problemen op, maar creëert ze er alleen maar", klinkt het.



Volgens Vandenbroucke heeft minister-president Geert Bourgeois in het verleden - toen hij zelf als minister bevoegd was voor de erkenning van moskeeën - een gelijkaardig dossier op een totaal andere manier aangepakt. Vandenbroucke verwijst naar een gelijkaardige discussie in 2013. "De minister-president benadrukte toen dat eerst alle procedures moeten afgerond worden en beslissingen genomen moeten worden alvorens er gecommuniceerd kan worden. Dat is de juiste aanpak. Maar minister Homans doet precies het tegenovergestelde", aldus Vandenbroucke.



De sp.a-fractieleider vraagt daarom dat Bourgeois de bevoegdheid voor de erkenning van moskeeën overneemt van zijn minister van Bestuurszaken.