Nieuwste hype: koop eens een ... fietskluis

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 12u00

© Bereal.be.

Een appartement met een garagebox is niet nieuw, maar voor het eerst in ons land kan je nu ook een appartement inclusief fietskluis kopen. Voor het hele gezin, én voorzien van stroom voor elektrische fietsen. In steden als Antwerpen en Gent zag vastgoedontwikkelaar Immpact de vraag sterk toenemen en dus worden nu de eerste appartementen gebouwd inclusief een resem fietskluizen. Kostprijs: 2.950 euro. Deze vijf zaken moet je alvast weten over deze nieuwe trend.

1. "Grote vraag in Antwerpen en Gent" "Fietskluizen zijn een nieuwe stap in het grootstedelijk wonen van morgen, én de mensen begrijpen dat", zegt Philippe Janssens, CEO van Immpact, die de eerste fietskluizen voorziet in nieuwbouwproject Koffienatie in de Antwerpse wijk Dam. "Steden zoals Gent en Antwerpen hebben belangrijke stappen gezet om hun mobiliteitsproblemen op te lossen. Gent bant de auto's uit het centrum en dieselwagens kunnen Antwerpen niet meer in. Dat doet heel wat mensen sneller naar de fiets grijpen en bijgevolg zien we ook de vraag naar fietskluizen toenemen."

2. "Eigenaars peperdure fietsen zoeken veilige bergplaats" © Bereal.be. "In steden zie je grote fietsenstallingen waar honderden fietsen naast elkaar staan opgesteld. Dat maakt het voor fietsdieven en vandalen gemakkelijk om onopgemerkt andermans fiets mee te nemen of te beschadigen", vertelt Philippe Janssens. "Maar vandaag hebben meer en meer mensen een duurdere koersfiets of een elektrische fiets in huis. Daar houden we nu ook rekening mee als we een appartement bouwen."

3. "E-bike opladen? Geen probleem" "We hebben er heel bewust voor gekozen om onze fietskluizen uit te rusten met een elektrische aansluiting. Want de populariteit van elektrische fietsen in de steden is enorm. Ze halen soms tot 45km/u en zijn daarom voor veel pendelaars een uitstekend alternatief voor het klassieke woon-werkverkeer. Door een stopcontact in de fietskluizen te voorzien, kunnen bewoners hun elektrische fiets 's nachts veilig opladen en de volgende ochtend met een volledig opgeladen fiets vertrekken."

4. "Bespaar ruimte" "Een fietskluis buiten je appartementsgebouw zorgt voor extra leefruimte in huis", zegt Janssens. "We gaan steeds dichter bij elkaar wonen, appartementen in de steden worden kleiner, en dus moeten we creatiever omgaan met de beperkte ruimte die we hebben. Een koers- of stadsfiets neemt al gauw heel wat plaats in, maar door een fietskluis buiten of onder het appartementsgebouw win je ruimte."