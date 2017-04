Politieman Brussel Zuid opgepakt met granaat in koffer

Bewerkt door: ADN

10/04/17

Een politieman van de zone Brussel Zuid is afgelopen woensdag opgepakt omdat er een granaat in de koffer van zijn wagen werd aangetroffen. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man werd opgepakt in Schaarbeek, kort nadat in die omgeving een schietpartij had plaatsgevonden, maar volgens het parket is er op dit moment geen enkele aanwijzing dat beide feiten met elkaar in verband staan.