Reynders ontkent opschorting Belgische operaties boven Syrië en Irak

10/04/17 - 10u02 Bron: Belga

© belga.

Strijd tegen IS Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) ontkent dat de operaties van de Belgische piloten boven Syrië en Irak zijn opgeschort, maar kondigt aan dat er voor de piloten "aanpassingen" komen aan de voorschriften in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

"Er is geen beslissing genomen om de Belgische tussenkomsten op te schorten. Er zijn aanpassingen geweest aan de manier van optreden, met name boven Mosoel (waar een hevige strijd woedt tussen het Iraakse leger en IS). Daarover wordt gedebatteerd. Maar we blijven operaties uitvoeren", aldus minister Reynders op de Franstalige commerciële omroep Bel-RTL.



De vicepremier maakte gewag van aanpassingen aan de voorschriften. Hij herinnert eraan dat Rusland na de Amerikaanse aanval van vrijdag tegen de Syrische luchtmachtbasis in Al-Chaayrate heeft aangekondigd de akkoorden op te schorten over de uitwisseling van informatie met de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten.



"We moeten uiteraard erg voorzichtig zijn met de manier waarop we optreden en nagaan of we effectief in gegarandeerd veilige situaties kunnen tussenkomen", aldus nog de chef van de Belgische diplomatie.