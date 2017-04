Crombez: "Premier Michel en Bourgeois zijn sukkelaars"

Bewerkt door: ADN

10/04/17

politiek Sp.a-voorzitter John Crombez is niet onder de indruk van de manier waarop premier Charles Michel afgelopen weekend staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) terugfloot. Premier Michel en Vlaams minister-president Geert Bourgeois krijgen van Crombez zelfs het etiket "sukkelaars" mee - Bourgeois omdat hij dan weer Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) onvoldoende tot de orde zou roepen.

"De manier waarop Demir coalitiepartner CD&V wegzette als de partij die moslims ziet als kiesvee, slaat binnen een regering nergens op", verklaarde Crombez vandaag in De Ochtend op Radio 1. "Ze weet perfect dat ze met die uitspraak veel aandacht krijgt, terwijl die het bestuur niet vooruithelpt, maar integendeel net de tegenstellingen vergroot en het bestuur verlamt", aldus Crombez. "Ze doet het alleen voor politiek gewin."



Zwakte

Hij verwijt Demir en Homans ook "alsmaar foute informatie te verspreiden om in de aandacht te komen", de ene op het vlak van Discriminatiebeleid, de andere rond Armoedebestrijding. "Ze verlammen de regering. Op dat moment moeten de leiders van de ploeg ingrijpen. De premier die zegt: 'je mag het niet meer doen'. Eerlijk gezegd, dat is van een zwakte..."



Theater

De voorzitter van de Vlaamse socialisten ziet weinig heil in het bijeenroepen van het parlement over de uitspraken van Demir. Groen had dat gisteren voorgesteld. "We zijn vertrokken voor twee jaar theater. Een deel van het theater zou zijn dat we telkens het parlement bijeenroepen. Ik denk dat de mensen dat beu zij", besluit Crombez.