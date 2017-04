Paard en begeleider gewond bij verkeersongeval

Ronny De Coster

10/04/17 - 10u56

© De Coster.

Bij een verkeersongeval gisteravond op de Gentsesteenweg in Grotenberge bij Zottegem zijn een paard en een ruiter gewond geraakt.

Een automobilist die vanuit de richting Leeuwergem kwam, merkte een groep van vijf niet of te laat op en reed één paard aan. Het dier raakte daarbij zwaargewond. Een veearts snelde er plaatse om de diepe snijwonden te verzorgen.



Ook een van de begeleiders van de paarden liep lichte verwondingen op en is naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem gebracht.



Een paard dat was opgeschrikt en weggelopen, werd een half uur later teruggevonden in Elene.