Bankagenten Record Bank dagen ING voor de rechter

Bewerkt door: ADN

10/04/17 - 08u10 Bron: Belga

© photo news.

De bankagenten en zelfstandige kantoorhouders van Record Bank dagen de directie van moedermaatschappij ING voor de rechter in kort geding. Dat schrijft Le Soir. De kantoorhouders, vertegenwoordigd door Feprabel (de federatie van de Franstalige verzekerings- en financiële tussenpersonen in België), vinden dat ING hen onvoldoende informeert over de herstructureringsplannen van het bedrijf.

Als de rechter de Record Bank-agenten gelijk geeft, riskeert ING een dwangsom van 100.000 euro per onvoldoende geïnformeerde bankagent, schrijft de krant. Feprabel wil de directie van ING België dwingen om binnen de 15 dagen een bemiddelingsprocedure met de agenten van Record Bank op te starten. Als dat niet lukt, eist de federatie dat elke bankagent apart geïnformeerd wordt over de herstructurering.



Volgens Patrick Cauwert, topman bij Feprabel, bevinden de kantoorhouders van Record Bank zich in een "extreem moeilijke situatie". "In eerste instantie ten opzichte van hun klanten: hoe kunnen ze een duurzame relatie met hen onderhouden zonder te weten of ze hen binnen enkele maanden nog dezelfde producten zullen kunnen verkopen? Ook voor het personeel en voor de eigen financiële toekomst is er veel onzekerheid", klinkt het.



Het kantoornetwerk van Record Bank valt volledig onder moederbedrijf ING. De bedoeling is om in de toekomst nog maar één van de twee kantoornetwerken over te houden, maar het is niet duidelijk of de kantoren van Record Bank blijven bestaan, verdwijnen, of fuseren met het hoofdkantoor.