Pak meer Brusselse daklozen overleden in 2016

10/04/17 - 08u03 Bron: Belga

Vorig jaar zijn in Brussel 72 daklozen overleden. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie "Morts de la Rue", waar Sudpresse vandaag over bericht. De cijfers liggen een stuk hoger dan in 2015: toen stierven 55 daklozen in Brussel. Volgens Bert de Bock, coördinator van de organisatie, is het aantal daklozen dat elk jaar sterft in de hoofdstad zelfs verdriedubbeld sinds 2005.