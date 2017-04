Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Grimbergen en Vilvoorde na brand

Door: Freya De Coster, TK

10/04/17 - 07u09 Bron: Eigen berichtgeving

In Beigem, een deelgemeente van Grimbergen, woedt een hevige brand. Omdat er kans is dat er asbest vrijkomt, werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Inwoners van Vilvoorde en Grimbergen moeten ramen en deuren gesloten houden.

De brand brak rond 4.30u uit in de Beemdenstraat in Beigem. Een boerderij vatte om nog ombekende reden vuur en de vlammen sloegen over naar de nabijgelegen loods. "De woonst is volledig afgebrand, en de brandweer houdt momenteel het vuur in de loods onder controle", zegt woordvoerder van de brandweer Alain Habils.



De bewoners waren in het huis toen de brand uitbrak, maar konden tijdig naar buiten. Een van hen werd wel naar het ziekenhuis gebracht uit voorzorg met een lichte rookintoxicatie.



Omdat er kans is dat er asbest vrijkomt van de dakbescherming, werd de civiele bescherming erbij geroepen en het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Iedereen in Grimbergen en Vilvoorde moet ramen en deuren gesloten houden. Er werd een perimeter van 100 meter rond de brand opgezet en niemand mag in de buurt komen. Experts gaan nu onderzoeken of er inderdaad asbest vrijkomt, of de perimeter opgeheven mag worden.