Brandweer heeft uren werk met zware brand in verbrandingsoven

Jelle Houwen

10/04/17 - 07u04 Bron: Eigen berichtgeving

© Jelle Houwen.

video Afgelopen nacht woedde er een zware brand in de verbrandingsoven in de Klokhofstraat in Zandvoorde (Oostende), in het industriegebied. De brand brak er rond 3 uur uit.

In de verbrandingsoven, een grote koker in het gebouw, waren enkele tientallen tonnen afval gestockeerd en dat die in brand staat is normaal. Maar om een onduidelijke reden woedde het vuur plots veel heviger dan normaal en stond de afvalberg in lichterlaaie.



De brandweerkorpsen van Oostende en Gistel werden opgeroepen om de industriebrand te blussen maar dat bleek al gauw geen gemakkelijke karwei. Door de besloten plaats in het gebouw en het water dat op de afvalberg werd gespoten ontstond een enorme rookontwikkeling en heel wat stoom in de koker. Daardoor moest de brandweer van Brugge ter plaatse komen met een persluchtcontainer om de brandweerlui van voldoende perslucht te voorzien en de flessen bij te vullen. Dat was nodig want de brandweer zal er een hele nacht en ochtend aanwezig moeten zijn. De enorme afvalberg bleef immers maar smeulen waardoor het ganse gebouw en de omgeving zich in dikke rookwolken hulde. Er vielen evenwel geen slachtoffers.