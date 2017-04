Bonte wil onderzoek naar misbruik van geheime informatie Staatsveiligheid

Door: redactie

10/04/17 - 05u50 Bron: Belga

De Fatih-moskee in Beringen. © photo news.

Kamerlid Hans Bonte (sp.a) wil dat Comité I onderzoekt hoe het mogelijk was dat geheime informatie "voor politieke profilering misbruikt is". Volgens Bonte kan het niet dat een rapport van de Staatsveiligheid over de moskeeën vorige week op alle redacties belandde. Dat schrijft De Standaard vandaag.