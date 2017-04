Kinderdagverblijf Aalst schrapt varkensvlees

RUTGER LIEVENS

10/04/17 - 05u00

Een stedelijk kinderdagverblijf in Aalst is gestopt met het serveren van varkensvlees. Telkens als dit op het menu stond, moesten er alternatieve maaltijden besteld worden voor alle peuters uit moslimgezinnen.

Te tijdrovend, oordeelde een leidinggevende, die het ingrediënt dan maar schrapte voor álle kinderen. De bevoegde schepen zegt dat hij niet op de hoogte gebracht werd. "Ik sta ervan versteld dat zo'n gevoelige zaak niet eerst afgetoetst werd", zegt Iwein De Koninck (CD&V). "Ik heb de stadsdiensten bevolen om te onderzoeken hoe dit kon gebeuren. Het verbod op varkensvlees in de crèche is bij deze afgeschaft."



Wanneer het vlees precies in de ban ging, is niet duidelijk. De beslissing lekte pas uit toen enkele personeelsleden van het kinderdagverblijf hun beklag deden bij de Aalsterse Vlaams Belang-afdeling. (RLA)