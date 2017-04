Microbiologe veegt de vloer aan met vooroordelen tegen conserveermiddelen en kant-en-klaarmaaltijden: "Schrappen van E-nummers? Boerenbedrog"

DIETERT BERNAERS

10/04/17 - 05u00

© Valentina Vos.

Net nu Carrefour heeft aangekondigd dat het een aantal E-nummers uit zijn huisproducten gaat schrappen, brengt een Nederlandse microbiologe een boek op de markt dat de lof bezingt van die voedseladditieven. "E-nummers, kant- en-klaarmaaltijden en conserveermiddelen maken ons leven en onze planeet beter", zegt Rosanne Hertzberger.

© RV. Supermarktketen Carrefour schrapt dit jaar een stuk of 70 E-nummers uit de producten van haar huismerk. Ook Lidl en Delhaize willen minder E-nummers op de etiketten van hun producten. "Er zijn heel wat additieven die goed zijn, maar er zijn er ook die je best niet eet", aldus woordvoerder van Carrefour, Baptiste van Outryve. Zijn woorden waren nog niet koud of daar belandde het boek van de Nederlandse microbiologe en NRC-columniste Rosanne Hertzberger op ons werkblad. Titel: 'Ode aan de E-nummers'.



Rosanne Hertzberger: "En nu is jouw eerste vraag: wie heeft gelijk?"



Precies.

"Nou, da's simpel. Ik." (lacht) "Als ze bij Carrefour begaan zijn met de gezondheid van hun consumenten, moeten ze zich niet richten op de E-nummers: die stoffen zijn strikt gereglementeerd en uiterst veilig. In ziekenhuizen liggen geen patiënten door E-nummers, maar de bedden liggen er vol met mensen die lijden aan obesitas, levercirrose of longkanker. Aandoeningen veroorzaakt door vet, suiker, tabak en alcohol. Als Carrefour écht met de gezondheid van zijn klanten begaan is, moeten ze hun pijlen richten op die vier groepen."



"E-nummers kunnen hen daar zelfs bij helpen. Neem nu E-951, beter bekend als aspartaam. Een volstrekt veilig snuifje volstaat om je cola te zoeten, terwijl in een gewoon blikje 15 zeer ongezonde suikerklontjes zitten." Lees ook Minder E-nummers: zin of onzin?

De rotzooi in je 'toespijs'

Aspartaam is iets chemisch. Mensen zijn daar bang van. "De hele voedingstechnologie wordt scheef bekeken. Alles wat bewerkt is, is per definitie slecht of onveilig. Voedsel moet ambachtelijk en natuurlijk zijn. Het zit er bij iedereen in de westerse wereld ingebakken, maar het is fout. Als de voedselveiligheid vandaag groter is dan ooit, dan is dat dankzij de wetenschap."