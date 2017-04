Zes op de tien Belgische Turken namen deel aan referendum

SPS

9/04/17 - 22u39 Bron: Belga

© photo news.

De afgelopen twee weken namen ruim 81.000 van de 137.000 stemgerechtigde Belgische Turken, omgerekend ongeveer 60 procent, deel aan het referendum over een grondwetswijzing in Turkije. "Dit is het hoogste percentage van heel Europa", zegt Basir Hamarat, voorzitter van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD).