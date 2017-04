Dronken bestuurder ramt hekwerk in Mortsel

Toon Verheijen

9/04/17 - 22u06 Bron: eigen berichtgeving

Mortsel De bestuurder van een auto heeft vanavond de nodige ravage veroorzaakt in de Antwerpsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Lieven Gevaertstraat.

De man had de controle verloren over het stuur van zijn wagen en knalde tegen het hekwerk rond een tramhalte. De man en zijn passagierster bleven ongedeerd, maar de schade was redelijk aanzienlijk.



Toen de bestuurder een ademtest moest afleggen, bleek die positief. Op de koop toe bleek hij dan ook nog eens niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.



De rijbaan bleef ruim 45 minuten afgesloten voor het verkeer.