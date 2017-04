Overvolle trein met 1.500 passagiers opnieuw vertrokken, 500 passagiers overgebracht naar Deinze

SPS

9/04/17 - 20u13 Bron: Belga

© belga.

NMBS De trein die tot stilstand was gekomen in Deinze, nadat een twintigtal passagiers onwel waren geworden, is omstreeks 22 uur weer vertrokken, met zo'n 1.500 personen van de goed 2.000 die erop zaten.

Update: twee uur stilgestaan in the middle of nowhere, zonder informatie via de intercom, omdat mensen waren flauwgevallen ¿¿

Vijfhonderd andere passageiers gaven te kennen, dat ze niet langer met die trein wilden reizen. Zij zijn naar het station van Deinze overgebracht, waar ze een trein naar hun bestemming kunnen nemen. Dat heeft Dimitri Tememrman van de NMBS gezegd. "Het ging om een trein die zeer druk was, omdat zowat alle zit- en staanplaatsen werden gebruikt. En dat kwam dan weer door een aanrijding eerder op de avond in Beernem. De trein die uiteindelijk stilviel in Deinze was namelijk de eerste die weer ging rijden na het incident en daardoor zat die overvol", aldus Dimitri Temmerman. De omstandigheden op de overvolle trein waren van die aard dat een aantal mensen, een twintigtal, onwel werden. Dat heeft een passagier ertoe gebracht om aan de noodrem te trekken, zodat de trein tot stilstand kwam. De hulpdiensten zijn dan toegesneld om de mensen te helpen en ze water aan te bieden", aldus nog Temmerman.

Opnieuw treinverkeer tussen Brugge en Aalter

@bellie1987 Er is een tussenkomst van de hulpdiensten voorzien voor enkele reizigers die onwel zijn geworden, Isabel. ^tl — NMBS (@NMBS) @polkameinschatz ... treinverkeer momenteel eveneens onderbroken is. ^tl — NMBS (@NMBS)

Het treinverkeer tussen Brugge en Aalter verloopt ondertussen opnieuw normaal over beide sporen. Dat heeft Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel, omstreeks 21.30 uur gemeld. Het treinverkeer was in beide richting stilgelegd door een ongeval rond 19 uur aan het station van Beernem. De onderbreking had ook gevolgen van de dagtoeristen aan de kust, die met de trein wilden terugkeren naar het binnenland.



"Er werd iets voor 19 uur een persoon aangereden in de buurt van het station van Beernem", aldus Baeken. "Er is daardoor geen spoorverkeer meer tussen de stations van Brugge en Aalter. De treinen tussen Brugge en Gent worden zoveel mogelijk omgeleid via Deinze en Lichtervelde."



Door het ongeval was ook het treinverkeer vanuit de stations van de kuststeden Oostende, Knokke en Blankenberge verstoord. Woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS zegt dat er vervangbussen werden ingelegd.



De trein die betrokken was bij het ongeval, stond een tijd stil in de buurt van het station van Beernem. "Er bevinden zich ongeveer 350 reizigers aan boord. We gaan hen zo snel mogelijk evacueren", aldus Temmerman.