Duizend mensen vast door stilstaande trein in Deinze, medisch interventieplan afgekondigd

9/04/17 - 20u13 Bron: Belga

NMBS In Wontergem, een deelgemeente van Deinze (Oost-Vlaanderen), zitten naar schatting duizend mensen vast door een stilstaande trein. Het medisch interventieplan werd afgekondigd, omdat enkele mensen onwel werden, bevestigt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze.

Update: twee uur stilgestaan in the middle of nowhere, zonder informatie via de intercom, omdat mensen waren flauwgevallen ¿¿

De NMBS verduidelijkt dat de stilstaande trein de eerste trein is die vanuit Blankenberge vertrok, via een omleidingsweg, nadat het treinverkeer vanuit de kust al anderhalf uur onderbroken was door een persoonsongeval in Beernem. "Het was een zeer drukke trein en omdat enkele mensen tussen Tielt en Aarsele onwel werden, trokken reizigers aan de noodrem waardoor de trein tot stilstand kwam", aldus Dimitri Temmerman (NMBS). Een deel van de naar schatting duizend reizigers staat op de sporen, uiteraard beveiligd door Securail en de lokale politie. De NMBS zegt nu alle opties te bekijken hoe het verder moet. De lokale brandweer is ter plaatse om water uit te delen. Omdat enkele mensen onwel werden, werd het medisch interventieplan afgekondigd.

Opnieuw treinverkeer tussen Brugge en Aalter

Het treinverkeer tussen Brugge en Aalter verloopt ondertussen opnieuw normaal over beide sporen. Dat heeft Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel, omstreeks 21.30 uur gemeld. Het treinverkeer was in beide richting stilgelegd door een ongeval rond 19 uur aan het station van Beernem. De onderbreking had ook gevolgen van de dagtoeristen aan de kust, die met de trein wilden terugkeren naar het binnenland.



"Er werd iets voor 19 uur een persoon aangereden in de buurt van het station van Beernem", aldus Baeken. "Er is daardoor geen spoorverkeer meer tussen de stations van Brugge en Aalter. De treinen tussen Brugge en Gent worden zoveel mogelijk omgeleid via Deinze en Lichtervelde."



Door het ongeval was ook het treinverkeer vanuit de stations van de kuststeden Oostende, Knokke en Blankenberge verstoord. Woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS zegt dat er vervangbussen werden ingelegd.



De trein die betrokken was bij het ongeval, stond een tijd stil in de buurt van het station van Beernem. "Er bevinden zich ongeveer 350 reizigers aan boord. We gaan hen zo snel mogelijk evacueren", aldus Temmerman.