350 reizigers vast op trein na aanrijding in Beernem, hinder voor dagtoeristen aan kust

SPS

9/04/17 - 20u13 Bron: Belga

© belga.

Het treinverkeer tussen Brugge en Aalter is in beide richting stilgelegd door een ongeval rond 19 uur aan het station van Beernem. De onderbreking heeft ook gevolgen van de dagtoeristen aan de kust, die met de trein willen terugkeren naar het binnenland.

@bellie1987 Er is een tussenkomst van de hulpdiensten voorzien voor enkele reizigers die onwel zijn geworden, Isabel. ^tl — NMBS (@NMBS)

"Er werd iets voor 19 uur een persoon aangereden in de buurt van het station van Beernem", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Er is daardoor geen spoorverkeer meer tussen de stations van Brugge en Aalter. De treinen tussen Brugge en Gent worden zoveel mogelijk omgeleid via Deinze en Lichtervelde."



Door het ongeval is ook het treinverkeer vanuit de stations van de kuststeden Oostende, Knokke en Blankenberge verstoord. Woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS zegt dat er vervangbussen worden ingelegd.



De trein die betrokken was bij het ongeval, staat momenteel nog stil in de buurt van het station van Beernem. "Er bevinden zich ongeveer 350 reizigers aan boord. We gaan hen zo snel mogelijk evacueren", aldus Temmerman. Enkele reizigers werden onwel, waardoor er een tussenkomst van de hulpdiensten is voorzien, meldt de NMBS op Twitter.