Verdwijning 43-jarige man uit Gent

9/04/17 - 17u48

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 43-jarige Koen De Vilder uit Gent. Die verliet gisteren omstreeks 19 uur zijn woning in de Zeger van Kortrijkstraat in Gent. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt.

Hij vertrok met zijn fiets, een grijze herenfiets van het merk Oxford. De Vilder is zeer slank gebouwd en 1m82 lang. Hij heeft kort blond haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte piloten jas, een zwarte fleece van het merk Decathlon, een grijze broek en beige schoenen. Hij heeft een zwarte rugzak van het merk Eastpak bij zich.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via e-mail.