Grote stroomonderbreking op Antwerpse Linkeroever door brand in hoogspanningscabine

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 17u34 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

Op de Antwerpse Linkerscheldeoever is deze namiddag brand uitgebroken in een hoogspanningscabine in Burcht (Zwijndrecht). Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. De brand is omstreeks 18 uur geblust geraakt en de getroffen middenspanningskabel zal later geïnspecteerd en hersteld worden. Dat zegt distributienetbeheerder Eandis. Er wordt door verschakeling gezorgd dat de door de stroomonderbreking getroffen wijken opnieuw één voor één stroom krijgen. In Melsele (Beveren) en Antwerpen-Linkeroever is dat al het geval, de rest zal volgens Eandis snel volgen.