Grote stroomonderbreking op Antwerpse Linkeroever door brand in hoogspanningscabine

9/04/17 - 17u34 Bron: Belga

© Twitter Brandweer Antwerpen.

Op de Antwerpse Linkerscheldeoever is deze namiddag brand uitgebroken in een hoogspanningscabine in Burcht (Zwijndrecht). Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. Een groot gebied met delen van Zwijndrecht, Beveren en de Antwerpse wijk Linkeroever zit door de brand voorlopig zonder stroom.