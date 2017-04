Federale politie onderzoekt passage trouwstoet op viaduct van Vilvoorde

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 14u47 Bron: Belga

© Kos.

video De federale politie is een onderzoek gestart naar de trouwstoet, bestaande uit enkele sportwagens, die gisteren omstreeks 15 uur traag op het viaduct van Vilvoorde reed en er ook even stilstond. Een vrachtwagen reed daardoor in op de achterste sportwagen. Niemand raakte gekwetst.