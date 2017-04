De bucketlist van Daniël Termont

Door: redactie

De burgemeester van Gent, Daniël Termont, heeft altijd gezegd dat hij in 2018 stopt met politiek. Na twee termijnen als burgemeester, is het tijd voor zijn pensioen en dat is iets waar hij naar uitkijkt, want Termont heeft nog een hele bucketlist af te werken. Dat vertelde hij aan Luk Alloo in het radioprogramma 'Alloo Op Zondag', waar hij samen met Ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste te gast was. 'Van zodra ik tijd heb, wil ik aan mijn volgende project beginnen: piano leren spelen. Ik heb van VOKA zelfs al 10 pianolessen cadeau gekregen, die klaarliggen. Dat is echt het eerste waar ik werk van wil maken' vertelde Termont. Verder wil hij eindelijk ook zijn volledige boekenkast lezen, misdaadseries kijken, op reis gaan en fietsen. Bucketlist: 1) Piano leren spelen 2) Boeken lezen 3) Misdaadseries bekijken 4) Reizen (skiën) 5) Fietsen 'Alloo Op Zondag', elke zondag tussen 10 en 12u op Joe.