Schot gelost bij stripclub 't Hazepad in Grobbendonk

Door: Jolien Boeckx

9/04/17 - 12u31 Bron: Eigen berichtgeving

© Google Maps.

Op de parking van club 't Hazepad in Grobbendonk is vannacht een schot gelost. Rond 3 uur ontstond er voor de deur van de club een ruzie.

Een van de betrokkenen haalde een wapen, vermoedelijk een pistool, boven. Een van de omstaanders vloog op de gewapende man af, waarop een schermutseling ontstond. Tijdens de vechtpartij is er een schot gevallen. Er vielen geen gewonden.



De kogel heeft zich in de corniche onder de dakgoot van de club geboord. Toen de politie ter plaatse kwam, was er niets meer te zien van de vechtpartij en ook niet meer van de betrokkenen. De federale politie voert het onderzoek. Er is al een verdachte.