Brand op Klein Schietveld in Kalmthout: vermoedens van kwaad opzet

Door: Toon Verheijen, ADN

9/04/17 - 11u49 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Toon Verheijen.

video Zes brandweerkorpsen zijn tot zaterdagnacht 2.30 uur in de weer geweest met met de brand op het Klein Schietveld in Kalmthout. Het zou gaan om zo'n tien hectare waar het gebrand heeft. De brand is vermoedelijk ontstaan door kwaad opzet. Dat zegt het parket van Antwerpen, dat een onderzoek geopend heeft.