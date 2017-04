Brand op Klein Schietveld in Kalmthout: vermoedens van kwaad opzet, fase oranje afgekondigd

Door: Toon Verheijen, ADN

9/04/17 - 11u49 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Toon Verheijen.

video Zes brandweerkorpsen zijn tot zaterdagnacht 2.30 uur in de weer geweest met met de brand op het Klein Schietveld in Kalmthout. Het zou gaan om zo'n tien hectare waar het gebrand heeft. De brand is vermoedelijk ontstaan door kwaad opzet. Dat zegt het parket van Antwerpen, dat een onderzoek geopend heeft.

Fase oranje

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap kondigt fase oranje aan. "We vragen dan ook aan alle inwoners van Kalmthout om zeer voorzichtig om te springen met alles wat vuur kan veroorzaken in bossen, graslanden en heidegebieden. In geval van een brand, bel onmiddellijk 100 of 112."



"Geef door wat, waar, hoe, ... begeef je naar een veilige plaats en wacht de brandweer op, geef eventueel extra aanwijzingen. Op dit moment is de brandtoren in de Kalmthoutse Heide bemand en wordt ieder begin van brand in de hele regio snel opgemerkt (dus ook 'vuurke stook')."