Mountainbike van 7.500 euro gestolen, eigenaar zet dieven te kijk op Facebook

Door: Jelle Houwen

9/04/17 - 11u39 Bron: Eigen berichtgeving

© Jelle Houwen.

Brugge Een restaurantuitbater uit Brugge is zo verbouwereerd over de diefstal van zijn peperdure mountainbike ter waarde van 7.500 euro dat hij de dieven, die zijn bewakingscamera's frontaal in beeld namen, te kijk zet op Facebook.

En dat tégen het advies van de politie in, die hem duidelijk maakte dat zoiets een schending van de privacy is. Dit is trafbaar als de daders, eenmaal gevonden, klacht indienen. "Maar daar trek ik me nu echt niks van aan", reageert Reinart Swertvaegher, uitbater van Gran Kaffee De Passage in Brugge. Daar werd de fiets gestolen.



"Die mannen maakten er zelf niks van, want ze verstopten zich niet eens voor mijn beveiligingscamera. Integendeel: ze zwaaiden er zelfs nog even naar! Dus waarom zou ik niet mogen het maximale doen om mijn fiets terug te kunnen vinden? Ik heb járen gespaard voor die fiets en droom er al veel langer van. Ik heb er keihard voor gewerkt en zette steevast iets aan de kant. En onlangs kon ik mijn droomfiets kopen: een Specialized S-Works die 7.500 euro kostte. En dan breken die twee jongeren hier in een opslagruimte achter het restaurant binnen en stelen ze mijn fiets. Dus ja, ik ben ontstemd en verspreid hun signalement via Facebook. In de hoop hen te klissen en mijn droomfiets terug te krijgen."



De oproep en beelden die Reinart verspreidde werden al gauw enkele honderden malen gedeeld.