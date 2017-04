Door: Tom Vierendeels

9/04/17 - 10u56 Bron: Eigen berichtgeving

Een woning in de Nijverheidslaan, in wijk 'de blokken', is deze voormiddag volledig uitgebrand. De aanpalende rijwoning kon gevrijwaard worden. Niemand raakte gewond. De brand ontstond vermoedelijk bij het koken.