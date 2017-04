Opnieuw chaos richting kust: drie kettingbotsingen op E40

Door: Sarah Vandoorne

9/04/17 - 10u32 Bron: Eigen berichtgeving

Het ongeval ter hoogte van Erpe-Mere zorgde voor flink wat vertragingen. © Koen Moreau .

verkeer Net als gisteren is het filerijden op de E40 richting kust na een ongeval ter hoogte van Drongen. Vijf voertuigen raakten betrokken bij een kop-staartaanrijding. Een tweede kettingbotsing ter hoogte van Erpe-Mere zorgde voor nog meer vertragingen. Niet veel later was het ook tussen Affligem en Aalst prijs. Dagjestoeristen richting kust houden best rekening met een vertraging van een uur.