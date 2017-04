Opnieuw chaos na vier ongevallen richting kust

Door: Sarah Vandoorne

9/04/17 - 10u32 Bron: Eigen berichtgeving

Het ongeval ter hoogte van Erpe-Mere zorgde voor flink wat vertragingen. © Koen Moreau .

Net als gisteren is het filerijden op de E40 richting kust na een reeks opgevallen. Ter hoogte van Drongen raakten vijf voertuigen betrokken bij een kop-staartaanrijding. Een tweede kettingbotsing ter hoogte van Erpe-Mere leidt tot nog meer vertragingen. Niet veel later was het ook prijs tussen Affligem en Aalst, en kort voor 12 uur gebeurde een nieuw ongeval ter hoogte van Drongen. De snelweg is daar bijna volledig versperd. Dagjestoeristen richting kust houden best rekening met een vertraging van twee uur.