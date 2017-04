Trein raakt fiets: verkeer onderbroken tussen Eeklo en Gent Dampoort

Sarah Vandoorne

9/04/17 - 09u32 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © belga.

nmbs Het treinverkeer tussen Eeklo en Gent Dampoort is momenteel onderbroken nadat een trein die vanuit Merelbeke richting Eeklo reed een fiets op het spoor geraakt heeft.

Hoe die fiets daar is terechtgekomen en of die schade berokkend heeft aan de infrastructuur, onderzoekt Infrabel nu. "Maar als alles in orde is, gaat het treinverkeer weer normaal kunnen rijden", zegt woordvoerder Thomas Baeken.



In de tussentijd worden vervangbussen ingelegd. "De vervangbussen rijden tussen Wondelgem en Eeklo", zegt Baeken. "Maar veel hinder is er niet, omdat er op die lijn op zondagochtend slechts weinig mensen de trein nemen."