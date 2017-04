Tot 23 graden! Vandaag prachtig lenteweer

Door: redactie

het weer Het wordt vandaag een prachtige lentedag, met veel zon, zo voorspelt het KMI. De maxima komen boven de 20 graden uit.

Na het oplossen van de ochtendnevel is het helder of licht bewolkt. De temperaturen klimmen tot 18 graden in de Hoge Venen, 21 graden aan zee en 22 of 23 graden in de meeste andere streken. De zwakke zuidenwind ruimt in de namiddag naar het zuidzuidwesten; aan zee is er kans op een zeebries.



Overwegend droog

Tijdens de avond blijft het helder. Later in de nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust maar het blijft overwegend droog. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het centrum.



Het mooie weer blijft echter niet duren, vanaf maandag wordt het wisselvallig en gevoelig frisser.