Stormloop op roetfilters dwingt Schauvliege om subsidie op te trekken

Het bord aan de grijze paal (rechts) duidt de start van de LEZ-zone aan. © Laenen.

Vlaanderen maakt bijna 1 miljoen euro extra subsidies vrij voor wie zijn personenwagen met een roetfilter uitrust. Het aantal aanvragen is in de eerste maanden van dit jaar vertienvoudigd. Dat komt door de invoering van de eerste lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen en de aankondiging van andere steden om dat voorbeeld te volgen en oude, vervuilende dieselauto's te weren. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Er is al jaren een subsidie voor het installeren van een roetfilter op oudere dieselwagens, waardoor die minder gevaarlijk fijn stof uitstoten, maar daar werd nauwelijks gebruik van gemaakt: de voorbije acht jaar werd de premie - die maximaal zo'n 600 euro bedraagt - gemiddeld maar zo'n 40 keer per jaar aangevraagd. Dat veranderde dit jaar: er zijn nu al bijna 1.100 subsidieaanvragen binnen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), die zich genoodzaakt ziet het subsidiebudget tot bijna 1 miljoen euro te verhogen. "En de verwachting is dat dit budget ook niet volstaat, omdat er nog altijd geen einde komt aan de stroom aanvragen", zegt ze.



Stormloop

Veel heeft uiteraard te maken met de invoering van de Antwerpse lage-emissiezone, waardoor oudere auto's niet meer in het stadscentrum zijn toegelaten. Sinds begin maart worden chauffeurs die toch met een te vervuilende auto de stad binnenrijden beboet. Dat ook andere steden zoals Mechelen, Gent en Brussel aankondigden een lage-emissiezone in te gaan voeren, zorgt voor een stormloop op de roetfilters. "De vraag naar roetfilters is inderdaad gigantisch", zegt ook de Deurnese garagist Louis De Houwer in de krant. "Op een gegeven moment kon de leverancier van filters zelfs even niet volgen met het aanleveren ervan."



De installatie - die zonder subsidie tussen de 900 en 1.100 euro kost - neemt zo'n twee uur in beslag. Eigenaars moeten daarna nog met hun wagen langs de keuring om volledig in orde te zijn.