Brand op klein schietveld bij Kalmthout onder controle

Toon Verheijen

8/04/17 - 23u18 Bron: eigen berichtgeving

In totaal zes brandweerkorpsen en enkele tientallen brandweermannen zakten gisterenavond omstreeks 22 uur af naar het Klein Schietveld ter hoogte van de Rodeweg. Op drie verschillende plaatsen was er brand uitgebroken. Volgens bepaalde bronnen zou het om zo'n honderd vierkante meter bosgebied gaan, maar het was te donker om de precieze omvang in te schatten.