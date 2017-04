Door: redactie

8/04/17 - 19u51 Bron: vtmnieuws.be

video

Het Antwerps bedrijf Parcify levert waar en wanneer je wil. Ben jij aan het wandelen of zit je op een terras, geen probleem. Via de app vindt de koerier je overal. Parcify is een Antwerpse start-up die een contract heeft afgesloten met Zalando. Elke dag leveren ze gratis van 7 uur 's morgens tot middernacht. Via de applicatie geef je je locatie door en kan je zelfs een kenmerk doorgeven waaraan de koerier je kan herkennen.